مدرب ألمانيا: لا نستحق تحقيق لقب المونديال مجددا

جهينة نيوز

قال يواكيم لوف المدير الفني لألمانيا، إن فريقه لا يستحق تحقيق لقب النسخة الحالية لبطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

جاءت تصريحات لوف بعد هزيمة ألمانيا من كوريا الجنوبية بهدفين دون رد في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة السادسة والخروج على إثرها من المونديال.

وفي مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أكد لوف "هناك خيبة أمل كبيرة لخروجنا، علينا في البداية أن نهنئ خصومنا ونحن لم نستحق أبداً أن نحقق البطولة مجددًا".

وأضاف "خروجنا اليوم ليس بسبب أن الفريق لم يرغب في تحقيق الفوز ولكن بالشوط الثاني خصوصًا، حاولنا الفوز ولكن لم نحصل على فرص كافية للانتصار".

وأوضح لوف "إنها خيبة أمل كبيرة، لقد خضنا تجربة إعدادية جيدة لهذه البطولة، نحن لم نظهر بمستوى عالي ولم تنجح محاولاتنا للتسجيل".

وواصل تصريحاته قائلًا "منذ عام ٢٠٠٦ والمنتخب دائمًا في المربع الذهبي على الأقل، ولكن الآن نحن لم نظهر بمستوى جيد، وعلينا تقبل ما حدث ونعترف بخسارتنا".

واختتم لوف تصريحاته بالقول "أنا مصدوم لأننا لم نستطع هزيمة كوريا الجنوبية، كنا نملك الشعور بأننا سنتأهل بعد لقاء السويد ولكن سنتحدث بهدوء عما حصل".

وتذيل المنتخب الألماني (بطل العالم) ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف خلف كوريا الجنوبية، فيما تصدرت السويد برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن المكسيك.