بمشاركة 60 شركة غذائية.. "فود أكسبو" ينطلق بأرض مدينة المعارض بدمشق

دمشق- عبدالهادي الدعاس:

برعاية وزير الصناعة، محمد مازن يوسف، افتتح أمس معرض "فود اكسبو" للصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف بدورته الرابعة عشر والذي تقيمه مجموعة "دلتا" للاقتصاد والأعمال بمشاركة 60 شركة على أرض مدينة المعارض بدمشق والذي يستمر حتى 29 حزيران 2018.

وأكد وزير الصناعة في تصريح له، على أهمية معرض "فود اكسبو" الذي يهتم بالصناعات الغذائية المنتجة محلياً، مشيرا الى أن الهدف من خلاله هو تنشيط الاستثمار في سورية وخاصة الصناعات الغذائية لاستهدافها الأسواق التصديرية كونها تتمتع بجودة عالية جدا تنافس المنتجات المستوردة، مضيفاً أن الصناعات الغذائية تحتل المرتبة الأولى في التصدير وتساهم في عملية أعادة الأعمار التي تشهدها جميع الأراضي السورية.

وبين مدير شركة "دلتا" المنظمة للمعرض "غياث شماع"، بأنه رغم الأزمة التي مرت على سورية ما زالت الصناعات السورية مستمرة بعملية الإنتاج المحلية للبضائع الغذائية والتي تمتلك جودة ذات أهمية كبيرة في جميع الأسواق الخارجية.

ونوه شماع الى أن هدف المعرض هو ابراز المنتجات الوطنية وفتح اسواق جديدة للمنتجات وتوسيع التصدير، إضافة للاتقاء الشركات مع بعضهم البعض للمساهمة برفع المنتج المحلي إلى سوية أكبر من ما هو عليه.

وفي لقاءات أجراها موقع "جهينة نيوز" أوضح من خلالها "عصام صندوق" مدير وحدة الدعم الخدمي لشركة "ميلك مان" بأن تواجدهم خلال المعرض يأتي للتعريف على المنشأة بعد غياب فترة عن الأسواق، ولإثبات بأن المنتج صحي ولذيذ للمستهلك، إضافة للتأكيد على دعم المجتمع السوري بكافة اطيافه، وسعيهم بالتواجد بكافة المحافظات لتقديم للمواطن المنتج الصحيح والسليم.

من جانبه كشف مدير شركة دلتا "لؤي هزيم"، ان مشاركتهم الدائمة للمعارض الغذائية بهدف أثبات الجودة التي تتمتع بها المنتجات المحلية، إضافة لقدوم متخصصين بالمجال الغذائي لتوسيع حركة التصدير، وأشار الى الأهمية الكبيرة التي تتميز بها الدورة الرابعة عشر بعودة المعرض إلى أرض مدينة المعارض والذي تشير إلى التعافي التي تشهده سورية بفضل انتصارات جيشها المتواصلة بكافة المحافظات.

ولفت "حسام مكي" مدير عام شركة "مكي" إلى التميز الكبير بعودة جميع المعارض الى أرض مدينة المعارض، معتبرا "فود اكسبو" من المعارض التي تساعد إلى أيصال المنتج السوري بشكل أكبر إلى جميع البلدان الخارجية، وأشار بأن الحرب التي فرضت على سورية أثرت على المجال الاقتصادي ولكن بفضل الانتصارات التي رسمها ابطال الجيش تمكنا من البقاء والاستمرارية لعودة المنتجات المحلية الى سابق عهدها.

وأشار المدير التنفيذي لشركة "كولومبوس" معتز الخولي، الى أن هدف المشاركة هو دعم العجلة الاقتصادية والصناعية، والسعي لأثبات عودة الحياة الى سورية امام جميع المغتربين وتعريفهم على الجودة السورية التي تضاهي جميع المنتجات الخارجية.