ألمانيا خارج المونديال بفضيخة كبرى

جهبنة نيوز

ودع المنتخب الألماني، حامل لقب كأس العالم في مفاجأة مدوية بعد الخسارة أمام كوريا الجنوبية بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "كازان" ضمن منافسات الجولة الختامية بدور المجموعات بمونديال روسيا.

سجل هدفي المنتخب الكوري كيم يونج جون (92)، وسون هيونج مين (96) ليتأكد تأهل السويد في الصدارة والمكسيك كوصيف عن المجموعة السادسة.

واستحوذ المنتخب الألماني على الكرة بشكل تام خلال الربع الساعة الأول ولكن دون تهديد يذكر على مرمى الحارس الكوري.

وكاد المنتخب الكوري أن يخطف الأسبقية في الدقيقة 19 بعدما أفلت مانويل نوير، حارس ألمانيا، الكرة من بين يده عقب تسديدة يونغج جونج، قبل أن يتدارك قائد المانشافت خطئه ويبعد قبل وصول سون هيونج مين.

وأضاع سون فرصة أخرى للتسجيل في الدقيقة 25، بعدما تهيأت الكرة له داخل منطقة الجزاء، عقي ارتباك دفاعي واضح إلا أنه سددها بعيدًا عن المرمى.

وكان ماتس هوميلز، مدافع ألمانيا قريبًا من التسجيل في الدقيقة 39، بعد مجهود فردي رائع، إلا أن هيون اوه جو، حارس كوريا الجنوبية نجح في التصدي لتسديدته القريبة.

وتألق الحاري الكوري بعدم أنقذ مرماه من هدف محقق في الدقيقة 48، بعدما أبعد رأسية ليون جوريتسكا من على خط المرمى.

وأضاع تيمو فيرنر فرصة خطيرة للتسجيل بعدما سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء إلا أنها علت المرمى في الدقيقة 50.

وسدد فيرنر كرة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 64 إلا أنها مرت بجوار القائم الأيمن، وذلك قبل أن يوقف الحارس هيون اوه، رأسية البديل ماريو جوميز في الدقيقة 68.

وكاد سون أن يخطف هدف قاتل لكوريا الجنوبية في الدقيقة 79، إلا أن تسديدته مرت بسلام بجوار القائم الأيمن للحارس نوير.

وأطق رويس تسديدة خادعة في الدقيقة 83، إلا أنها انحرفت لتخرج بعيدة عن المرمى الكوري قليلاً.

وواصل هوميلز مسلسل إضاعة الفرص بعدما فشل وضع الكرة في المرمى برأسه في الدقيقة 87 رغم أنه كان غير مراقب.

وسجل كيم يونج جون، هدف قاتل لكوريا في الدقيقة 92 بعدما استغل كرة عائدة من الدفاع الألماني ألغاه الحكم في البداية بحجة التسلل إلا أن تقنية الفيديو أقرت بصحة الهدف.

وأضاف سون الهدف الثاني في الدقيقة 96 بعد قطع الكرة من مانويل نوير المتقدم في أحدى هجمات المانشافت، ليسددها نجم توتنهام في المرمى الخالي.