​الدفاع الروسية تنفي مزاعم انسحابها من اتفاقية خفض التصعيد جنوب سوريا​

جهينة نيوز:

نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أنباء زعمت بانسحابها من اتفاقية منطقة خفض التصعيد الجنوبية في سوريا.

. ونقلت وكالة سبوتنيك بيان عن الوزارة جاء فيه: "أنباء وكالة أنباء الأناضول التركية المنقولة عن صفحة مزورة لقاعدة حميميم في شبكات التواصل الاجتماعي حول مزاعم عن "انسحاب روسيا من الاتفاقية حول منطقة خفض التصعيد الجنوبية لا تطابق الواقع".

وكان مركز المصالحة الروسي في سوريا، أعلن يوم الاثنين 25 حزيران، أن القوات الحكومية، بدعم من القوات الجوية الروسية، صدت هجوما لمسلحي "جبهة النصرة" على مناطق خفض التصعيد الجنوبية.

وجاء في بيان المركز : "خلال الـ24 ساعة الماضية، هاجم مسلحو "جبهة النصرة" البلدات، التي انتقلت إلى جانب الحكومة الشرعية بشكل طوعي، في منطقة خفض التصعيد الجنوبية. وتم التصدي لهجوم الإرهابيين من قبل القوات الحكومية ، بدعم من القوات الجوية الروسية".