قتلى وجرحى بانفجار سيارتين وسط عفرين

جهينة نيوز:

انفجرت سيارتان مفخختان، اليوم الأربعاء، وسط مدينة عفرين التي

تسيطر عليها مليشيات مسلحة مدعومة من تركيا.

وأفادت مصادر اهلية: "أن قتلى وجرحى سقطوا في انفجار سيارتين مفخختين وقعا اليوم وسط مدينة عفرين".

وأضافت المصادر أن "المسلحين طوقوا المنطقة التي وقع فيها الانفجار في أحد مقرات الجبهة الشامية، بالقرب من دوار كاوا حداد جانب سوق الهال وسط مدينة عفرين ما ادى الى تدمير المقر بالكامل".

هذا ووقعت اشتباكات فجر اليوم، بين مسلحي لواء المعتصم والجبهة الشامية، بالقرب من دوار كاوا حول تقاسم مسروقات من المدينة الصناعية في عفرين، أدت إلى وقوع قتلى وجرحى من الطرفين.