مايكروسوفت تدخل تقنيات جديدة على ألعاب "Xbox"

جهينة نيوز:

أعلنت شركة مايكروسوفت عن نيتها طرح تقنيات جديدة لعشاق ألعاب "Xbox One" الشهيرة.

وخلال مؤتمر المطورين الأخير الذي عقدته الشركة، ألمح ممثلو مايكروسوفت إلى خطة لطرح لوحة مفاتيح وفأرة كمبيوتر لاسلكيتين مخصصتين للتحكم بألعاب "Xbox One" عبر الحواسب.

أعلنت شركة مايكروسوفت عن نيتها طرح تقنيات جديدة لعشاق ألعاب "Xbox One" الشهيرة.

وخلال مؤتمر المطورين الأخير الذي عقدته الشركة، ألمح ممثلو مايكروسوفت إلى خطة لطرح لوحة مفاتيح وفأرة كمبيوتر لاسلكيتين مخصصتين للتحكم بألعاب "Xbox One" عبر الحواسب.

كما ذكرت مصادر مقربة من مايكروسوفت أن الشركة تتعاون مع شركة "Razer" لتطوير تقنيات حديثة، ستحسن من جودة الصور والألوان في ألعاب "Xbox" التي ينتظر أن تطرح أواخر العام الجاري.

المصدر: فيستي