شاهد.. انفجار مذهل لنيزك في سماء روسيا

جهينة نيوز:

في مصادفة مذهلة، التقطت كاميرا إحدى السيارات لحظة انفجار نيزك في سماء روسيا، كانت سرعته تتجاوز 52 ألف كيلومتر في الساعة، ما تسبب بحدوث وميض قوي في الأفق.

وتخطى النيزك الذي يبلغ عرضه أربعة أمتار أنظمة إنذارات الكويكبات التي أطلقتها وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، والتي حذرت الأسبوع الماضي من ضعف تقني في معدات رصد أي أجسام خطيرة قد تقترب من الأرض، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبحسب الصحيفة، فإن الوميض الناجم عن عبور ذلك الكويكب كان قويا وساطعا جدا لدرجة أنه كان مرئيا في مدن روسية.

وأظهرت كاميرا السيارة التي التقطت تلك اللحظات النادرة الجسيم الذي جرى تعريفه باسم "الكرة النارية" وهو يتوهج بشكل مذهل قبل أن يترك وراءه سحبا من الدخان.

ولم يكن تأثير الانفجار كبيرا لإحداث أضرار في الموقع المحيط بمكان الحادثة، كما لم يتم التبليغ عن أي إصابات جرّاء تصادم الجسيم بالأرض.

وكانت وكالة الفضاء "ناسا" قد أعلنت الأربعاء الماضي أنها تكثف جهودها لحماية كوكب الأرض من الكويكبات والنيازك القادمة، فيما تعمل الحكومة الأمريكية على تكثيف جهودها لحماية كوكب الأرض من الكويكبات القادمة التي بمقدورها تدمير قارة بأكملها.

المصدر sky news