واشنطن توجه انتقادات حادة للاتحاد الاوروبي حول تدابيره رداً على الرسوم الأميركية

جهينة نيوز:

وجهت الإدارة الأميركية انتقادات حادة إلى الاتحاد الأوروبي الثلاثاء آخذة عليه تدابيره الجمركية ردا على الرسوم الأميركية المشددة، ونددت باستخدام "الأوروبيين والذين يتبعونهم" مثل الصين قواعد منظمة التجارة العالمية بصورة "خبيثة" و"زائفة".

ورأى ممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر في بيان مساء الثلاثاء أن "الاتحاد الأوروبي اختلق نظرية قانونية لا أساس لها" لتبرير فرض رسوم جمركية ردا على الضرائب الأميركية على الصلب.

واتهم "الاتحاد الأوروبي وآخرين" بينهم الصين بـ"تحوير قواعد منظمة التجارة العالمية حتى تعني ما يحلو لهم متى يحلو لهم".

وتابع أن الاتحاد الأوروبي والصين بفرضهما رسوما جمركية مؤخرا "يتجاهلان قواعد منظمة التجارة العالمية حين يناسبهما ذلك".

وكتب أن الإدارة الأميركية تعتبر تدابير الرد من قبل شركائها التجاريين غير مبررة لأن الولايات المتحدة لها الحق في حماية صناعة الصلب الأميركية من طرف واحد "باسم الأمن القومي".

وحذر بأنه "إزاء هذه الرسوم الجمركية غير المبررة، ستتخذ الولايات التمحدة التدابير الضرورية لحماية مصالحها".

وهدد الرئيس دونالد ترامب مؤخرا بزيادة الرسوم الجمركية على واردات السيارات الأوروبية، وبفرض رسوم جمركية مشددة على بضائع صينية قد تصل قيمتها إلى 400 مليار دولار.