"سكران" يوضح سبب منع السائحين من دخول جامع في ماليزيا

جهينة نيوز:

قررت إدارة جامع مدينة كوتا كينابالو الماليزية، منع السائحين من دخول الجامع بعد قيام فتاتين بالرقص قرب مدخله بشكل استفزازي مرتديتين ثيابا فاضحة.

وقال جمال سكران المشرف على الجامع: "فتحنا أبواب الجامع للزوار لكي يتعرفوا على الإسلام ويشعروا بجمال ديننا، ولكن تصرف الفتاتين أساء إلى ديانتنا ودفعنا إلى إغلاق المسجد أمام السائحين فورا".

وظهرت الفتاتان بسراويل قصيرة تكشف الفخذين وقمصان تكشف البطن ورقصتا بشكل مثير أمام مدخل الجامع لمدة 10 ثوان.

ويعتبر الجامع المذكور، من المعالم السياحية الشهيرة في المنطقة، ولذلك أثار نشر الفيديو في الإنترنت، ردود فعل سلبية وصاخبة وأثار غضب المتدينين.

واعتبارا من الأحد 24 يونيو/ حزيران، قامت الشركات السياحية، بإلغاء الرحلات إلى المنطقة وحتى الآن لم يتم تحديد شخصية الفتاتين وعلم فقط أنهما من الأجانب.

وشدد وزير سياحة ماليزيا، على أن السلطات ستتخذ بحقهما إجراءات حاسمة وستعاقب مشغلي جولتهم والشركة السياحية التي قدمت الخدمات لهما.