الشرطة الروسية تخلي فندقاً بمدينة تستضيف كأس العالم

الأربعاء, 27 حزيران 2018 الساعة 11:27 | رياضة, مونديال روسيا 2018

الشرطة الروسية تخلي فندقاً بمدينة تستضيف كأس العالم

جهينة نيوز:

قال موظفون في فندق توبوسكونغرس في مدينة روستوف-أون-دون الروسية التي تستضيف مباريات بكأس العالم لكرة القدم إن الشرطة أخلت الفندق مساء أمس الثلاثاء.

وقال المكتب الإعلامي لمنطقة روستوف في بيان عقب الحادثة اليوم الأربعاء، إن الشرطة الروسية تلقت عدة تهديدات بوجود قنابل أمس الثلاثاء تتعلق بأماكن في مدينة روستوف-أون-دون التي تستضيف مباريات في نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

وقال البيان "قامت قوات الشرطة بأعمال التفتيش اللازمة ولم يتم العثور على أي مواد خطيرة.. العمل في هذه المواقع يسير بشكل طبيعي في الوقت الراهن".


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