ميريام فارس تعلق نشاطاتها نتيجة عارضٍ صحِّي مفاجئ.

الأربعاء, 27 حزيران 2018 الساعة 11:25 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

ميريام فارس تعلق نشاطاتها نتيجة عارضٍ صحِّي مفاجئ.

جهينة نيوز:

إعتذرت ميريام من محبِّيها عن حضورها حفلها المقرَّر في 27 حزيران في "كازينو لبنان" لصالح جمعية "Kids First" إثر عارض صحي مفاجئ أدَّى إلى خضوعها لعملية جراحية عاجلة

و وجّهت ميريام رسالة للجمعية عبر حسابها الخاص على "إنستغرام"، لفتت فيها إلى أنّها اضطرَّت وبطلب من الأطباء لتعليق نشاطاتها مدَّة 6 أسابيع.

كما وجّهت ميريام إعتذاراً خاصاً من الوزيرة السابقة ليلى الصلح حمادة راعية الحفل، وزير الدفاع يعقوب الصراف، نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان الحاصباني، وزير الإعلام ملحم رياشي، ورئيس جمعية "Kids First" الدكتور بيتر نون، ومن جميع الذين اشتروا وحجزوا بطاقات الحفل.


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