إنستغرام يطلق ميزة «المحادثات الجماعية»

جهينة نيوز:

أطلق موقع "إنستغرام" ميزة جديدة تمكّن مستخدميه من إجراء محادثات جماعية بالصوت والصورة، في مسعى لجعل الزوار يقضون وقتا أطول على المنصة.

وبحسب ما نقل موقع "إنغادجت" التقنية فإن مستخدمي "إنستغرام" بوسعهم أن يجروا محادثات ثنائية أو جماعية يصل تعداد المشتركين فيها إلى خمسة.

ويستطيع المستخدم تصغير نافذة المحادثة وتنحيتها جانبا ليواصل تصفح الصور ومقاطع الفيديو على موقع "إنستغرام" التابع لفيسبوك.

وكانت منصات أخرى للتواصل الاجتماعي قد أطلقت ميزات مماثلة قبل فترة، فتطبيق "سناب شات" مثلا بدأ بتوفير الخاصية في شهر أبريل الماضي.