التعرفة الجمركية مع إيران إلى 0%.. تعديل القائمة السلبية للمستوردات ومصرف مشترك

جهينة نيوز

كشفت مصادر خاصة في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عن وجود تحرك باتجاه تخفيض التعرفة الجمركية (قيد الدراسة) مع الجانب الإيراني لتصل إلى صفر% بدلاً من 4% المتفق عليها في إطار منطقة التجارة الحرة المشتركة بين البلدين في العام 2011،

بما يسهم فعلاً في تنمية التبادل التجاري بين البلدين ويرفع من مستواه عن المستويات الحالية.‏

وقالت المصادر للثورة إن هناك اتفاق مبدئي على تعديل القائمة السلبية للمستوردات، وتخفيض القيمة المضافة لقواعد المنشأ لتصبح 40% بدلاً من 50%‏

وأشارت المصادر إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني خلال زيارة الوفد الحكومي مؤخراً إلى العاصمة الإيرانية طهران تركزت على تسهيل الإجراءات الجمركية بين البلدين، من حيث مقاربة المواصفات واعتماد شهادات الاختيار، والمطابقة بين البلدين، وعدم التقيد بالأسعار التأشيرية، وإيجاد خطوط نقل مباشر لشحن البضائع والمنتجات بحراً وبراً عبر العراق بما يوفر الزمن والتكلفة.‏

وأفادت المصادر عن عزم الحكومة إقامة معرضاً للمنتجات السورية في طهران خلال الفترة القريبة القادمة وتنظيم أول ملتقى لرجال الأعمال بين البلدين، مشيرة إلى أن التبادل التجاري سيكون بالعملات المحلية عبر المصارف بعد إجراء عمليات التقاص اللازمة.‏

وعلى الصعيد الاستثماري بينت المصادر وجود دراسات أولية لتأسيس شركات مشتركة بين البلدين، بالإضافة إلى توظيف بعض أنواع الصناعات الهامة كالصناعات البتروكيمائية لتكون بديلاً عن الاستيراد فيما بعد ونقطة تصدير للدول الأخرى إضافة لبعض أنواع الصناعات الدوائية بعد التنسيق مع وزارة الصحة بهذا الخصوص.‏

كما أوضحت المصادر أن القطاع المالي والمصرفي بين الجانبين يستوجب تطويراً كبيراً، حيث تم الاتفاق الأولي على إحداث مصرف مشترك سوري ـ إيراني ومصارف أو فروع للمصارف حسب القوانين والأنظمة النافذة بين البلدين.‏