إنستغرام بدأ في القضاء على فيسبوك

جهينة نيوز:

أظهرت دراسة أنه في المتوسط يقضي مستخدمو الإنترنت ما يقارب الساعة يوميا على تطبيق مشاركة الصور إنستغرام.

وجاء في الدراسة التي قامت بها شركة "Similar Web" أن مستخدمي الإنترنت استخدموا تطبيق الصور إنستغرام وفيس بوك في شهر يونيو/ حزيران 2018 نفس المدة تقريبا.

وتابعت الدراسة أن المستخدمين قضوا أكثر من 53 دقيقة في اليوم على شبكة إنستغرام، أي أقل بخمسة دقائق فقط من فيسبوك.

ويذكر أن شركة فيسبوك اشترت إنستغرام في العام 2012، ولكن بعد فضائح نقل بيانات المستخدم أصبح جمهور الشبكة الاجتماعية أكثر حذرا فيما يتعلق بالتطبيق.