نادين نسيب نجيم لفنانة إماراتية: "يلّي متلك منّا امرأة بدك كتير لتصيري امرأة"!

جهينة نيوز:

دار جدل واسع وعنيف بين النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم والفنانة التشكيلية الإماراتية هنوف محمد، عبر موقع "تويتر".

ووجهّت هنوف محمد انتقاداً لاذعاً لنجيم بسبب الفيديو الذي نشرته دعما للمرأة السعودية، بحجة أنها لا تصلح لتقديم النصائح.

وحيث كتبت: "نادين التي ترى أن الذكر يجب أن يحصل على الحرية الكاملة ويلزمه خوض تجارب جنسية كثيرة مع بنات الناس لكنها ترفض نفس الحرية لابنتها، تأتي الآن لتروج لنفسها من خلال المرأة السعودية".

وقد تابعت: "عزيزتي نادين انشغلي بأمور على قد عقلك مثل مسلسلات رمضان ولا تتدخلي بحقوق المرأة لأنها أكبر منك".

و ردت نجيم مغردة: "رح أترفع عن الرد على هيك سخافات الحيط كان فهم وأنتي وكم وحدة تفكيرها أقل ما يقال بلا تربية ما كانت تفهم ما بشرفني رأيك لأنه أنا عّم بدعم المرأة ورح ضَل أدعمها ويلّي متلك منا امرأة بدك كتير لتصيري امرأة".