كأس العالم... جدول مباريات اليوم الأربعاء

جهينة نيوز

تقام، اليوم الأربعاء، أربع مباريات في إطار الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم 2018 التي تستضيفها روسيا.

وتأتي المباريات الأربع على النحو التالي:

يتصدم منتخب كوريا الجنبوبية بنظيره ألمانيا ضمن منافسات المجموعة الخامسة، في تمام الساعة الخامسة ظهرا بتوقيت دمشق، على ملعب قازان أرينا.

وفي نفس المجموعة يواجه منتخب السويد نظيره المكسيك في نفس توقيت المباراة الأولى على ملعب يكاترينبورغ أرينا.

ويلاقي منتخب صربيا نظيره البرازيل ضمن منافسات المجموعة السادسة، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت دمشق على ملعب سبارتاك موسكو.

وفي نفس وقت المباراة يلاقي المنتخب السويسري نظيره الكوستاريكي ضمن نفس المجموعة على ملعب نيجني نوفغورد.