قوات من مالي تعدم 12 مدنياً بسبب؟

جهينة نيوز

أفادت بعثة الأمم المتحدة في مالي، بأن قوات مالية تشارك في القتال ضد متشددين بالبلد الواقع في غرب أفريقيا أعدمت 12 مدنيا ردا على مقتل أحد الجنود في هجوم في مايو/أيار.

وفتحت البعثة تحقيقا بعدما ذكرت تقارير أن جنودا ماليين من قوة المهام المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس- التي تضم أيضا النيجر وتشاد وبوركينا فاسو وموريتانيا- قتلوا مدنيين عقب مقتل أحد الجنود من وحدتهم بنيران مسلح مجهول، بحسب رويترز.

وخلص التحقيق إلى أنه في 19 مايو قامت عناصر من الكتيبة المالية بإعدام 12 مدنيا بشكل تعسفي بدون محاكمة في سوق بولكيسي للماشية.

وسلمت البعثة تقرير التحقيق إلى حكومة مالي، فيما دعا محمد صالح النظيف رئيس البعثة "السلطات المالية إلى ضمان إنجاز التحقيق الجاري بأسرع ما يمكن"، لكن لم يصدر حتى الآن تعليق من السلطات في مالي.

وقالت حكومة مالي الأسبوع الماضي إن بعض جنودها متورطون في "انتهاكات جسيمة" بعد اكتشاف مقابر جماعية في وسط البلاد، وزعمت جماعات حقوقية وجود انتهاكات واسعة النطاق، لكن الحكومة رفضت تلك المزاعم.