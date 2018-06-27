أبراج يوم الاربعاء 27-6-2018 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 6/27 : من المناصرين للأعمال الجماعية، يعتمد على الاستقرار الأهدف في دائرة الصداقات أو العائلة، لديه القدرة على اخراج الطاقة الموجودة عنده بتحليل مميز، مثابر، صلب، يتعاطف مع الأمور بكثير من الصدق والأمانة، حساس ومعبّر وشفاف ويحب الصداقات، في الأشهر القادمة تصرفات غير مستقرة، صعوبة بانجاز ما تبقى من بعض الأعمال، لكن للبعض نجاح وتفوق وتحصيل مادي وحياة اجتماعية لطيفة ومحببة وأيضاً للبعض تكثر تنقلاتهم وأسفارهم لكن احتمال أن يتعرضوا على وعود واهية ويقعوا في أخطاء ومتاعب عائلية والتسرع يعني بالعموم يوجد تواصل وصداقات وتسهيلات بكافة الميادين، حظ سعيد.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: ما زال نهارك ديناميكي وتوسيع للآفاق عن طريق سفر أو اتصالات لأماكن بعيدة، وتستمد قوتك من العقل رغم فيض العاطفة عندك بانتقال القمر من برج القوس إلى الجدي سوف ترى تعب وتدخل بأجواء التركيز على العمل، احتمال أن تتكلف بمهمة أو مسؤولية أو يمكن أن تتحمس لتقوم بعمل الآخرين وينطلب منك بعض الانضباط والهدوء والالتزام بالعمل حتى تحافظ على مكانتك العملية و تحقق نجومية، يعني مساءً يوجد عمل كثير عندك مولود الحمل.

الثور: تعيد الأمور إلى ما كاتت عليه رغم أنك تلطف الأجواء وتقوم ببعض التغييرات لكن مطلوب القليل من التضحيةأو التنازلات حتى تفاوض بليونة على صعيد أمور مالية مشتركة تعويض استحقاق، المساء وغداً سوف تكون الأجواء أفضل والحظوظ قوية ولا تقف مكتوف الأيدي لأن عزيمتك سوف تكون قوية جداً لتسمع خبر يفرحك أو تستفيد من الفرص القادمة على الطريق التي هي من سفر أو من أوراق أو معاملات أو من قصة تتعلق بالمعتقدات تفكر بها مولود الثور.

الجوزاء: أنت تعاني من تعب وتميل للانفعال والتسرع وربما بسبب عرقلة مواعيد، انتبه لا تسبب لنفسك أزمة، طوّر روحك وخاصةً بمعاكسة خصم أو ظرف طارئ على صعيد الشراكة، مساءً وغداً الوضع أفضل تتكيف مع الظروف، جرّب صحح أخطاء اليومين القادمين و لا تترد لأنك سوف تتراجع عن قرار بسبب حزن أو كآبة أو الأيام القادمة سوف ترتاح أكثر لسير الأمور نسبياً، بمعنى يجب أن تنتبه قليلاً على صحتك وممكن وجود بعض الاستحقاقات أو الفواتير ممكن أن تظهر عند الجوزاء.

السرطان: ما زال مشغول وقادر على التحرك في عدة اتجاهات، لكن انتبه من تشتت أفكار وطاقة، بكّر ليومك وكن دقيق في كل الواجبات لو شعرت بضغط الروتين، تحتاج لمساعدة أحد الأصدقاء والمقربين، المساء وغداً يجب أن تركز على شراكة ربما تكون طباعك متقلبة وصعبة أو يجب أن تنتبه من بعض المشاكل القانونية أو الزوجية، لا تعرض شراكتك للمتاعب سواء شراكة عمل أو عاطفة، جرّب أن لا تأخذ ولا تعطي، دع عقلك يستريح لأن المساء يوجد شراكة عاطفة أو عملية عند مولود السرطان.

الأسد: معنويات عالية، تطمأن وتحقق هدف، تعويض، محظوظ، لا يجوز إضاعة الفرصة لأن على كافة الأصعدة يوجد أخبار جميلة، مساءً سوف تكون جاهز ليومين مرهقين يمكن تسافر أو تعود من سفر، ويوجد عندك تراكم أعمال، يمكن أن تتعاون مع محيطك ويكون العمل عندك، كن لطيف ووظف كل طاقاتك بما تفعله وتنظر لعملك نظرة حب ودبلوماسية لأن يوجد عمل كثير والجميع منتمر منك العمل مولود الأسد.

العذراء: لليوم الثاني تعاني من ضائقة على الصعيد العائلي، لكنك تقدم عون بأقصى طاقاتك لخدمة العائلة وتدخل البهجة في النفس الوقت، ومساءً بانتقال القمر لبرج الجدي سوف يكون وضعك أفضل وتسيطر على الأوضاع وتشعر بتحسن وتحقق أشياء ترغبها وتبحث عن مصدر مالي وطرق لتمويل خاص، طبعاً سوف يلعب الحظ دور كبير مساءً وغداً لكن التسرع يؤدي للفشل، لذلك انتبه مولود العذراء.

الميزان: بكل الأحوال نهارك متعلق بالعلاقات الداعمة، مصالح شخصية عن طريق الآخرين، همّة كبيرة، دقة في العمل، تجاوب قليل مع الآخرين لكن يدعك محتار ومترقب وخاصةً على صعيد الحركة، ومن المساء وغداً تدخل فترة متعبة قليلاً لكن ببراعتك تقدر أن تحول أي نزاع أو عدائية من قبل البعض على صعيد العائلي أو الشخصي بشكل ايجابي ومثمر، حتى لو شعرت ببعض التوتر اتجاه مسألة عائلية أو منزلية فكن منتبه قدر الامكان وانتبه على صحتك مولود الميزان.

العقرب: نهارك يحمل لك فرصة مالية أو تبحث على فكرة وعلى طريقة لتجد واسطتها تأمين مادي أو تناقش موضوع مالي، لا يخلو نهارك من مصاريف طارئة وتوظيف مالي، مساءً بانتقال القمر سوف تكون فترتك ناشطة وتناقش مواضيع مهمة وتكثر مواعيدك ولقاءاتك ويمكن أن تلتقي مع أخوة أو جيران أو تناقش مسائل هامة تتعلق بالأقرباء، إذا عندك مقابلة سوف تكون ناجحة ويفضل أن تتركها للمساء مولود العقرب.

القوس: تأثير القمر في برجك سوف يكون له تأثير كبير على شخصيتك ونهارك اليوم مناسب لتتوصل لتفاهم وتناغم من طموحاتك الادارية وأحلام روحية وداخلية، مساعدات واحتضان للآخرين، والمساء وغداً تهتم بمسألة مالية ويكون فيها انفراج مالي أو معنوي وتميل الأيام القادمة لتحسن على مختلف الأصعدة ولا سيما المالية، تتوضح لك بعض الأمور، الحظ لن يتخلى عنك مساءً مولود القوس.

الجدي: حاول أن تستريح يمكن أن يكون نهارك مخيب للآمال وتتأخر معاملات، يمكن تستأمن من الالتباس أو ضياع وتميل للعزلة لكن خاصةً القمر بانتظار أن يصل لبرجك معناه يوجد سرعة وقوة وتميز، وإذا كانت أمور غامضة كنت غافل عنها حالياً حضّر نفسك لتقوم بالأجوبة وتقلب صفحات وتسمع أخبار جميلة تدفع بمصالحك مولود الجدي.

الدلو: هذه الفترة يتمتع بجاذبية ويتحرك ويحقق مراده ويلتف الأصذقاء حوله، استفيد في بحر النهار لتقطف ثمار جهودك، مساءً وغداً تعاني من سوء تفاهم أو صعوبة في التواصل، يمكن أن تكون أجوائك ضاغطة أو تحتاج لبرمجة وترتيب وعليك أن تساير، يمكن أن تسمع همس أو أخبار متكتمة أو مفاجئات مربكة، بمعنى ما عليك سوى الهدوء والصبر وعدم الانتقاد وإغلاق الفم يساعدك كثيراً المساء مولود الدلو.

الحوت: نهارك متعب على صعيد العمل، احتمال بعض التناقضات واللتباس، اترك الأمور تتطور على منوالها، كن متعاون وجرّب أن تتفهم الآخرين وتحافظ على صورة جيدة وترى المساء تنوع في مجالات الصداقة والمفاوضات والدعوات والحفلات وتجذب الأصدقاء بطريقة أو بأخرى، بمعنى أنك تنفتح على الآخرين والسهرات واللقاءات لك المساء مولود الحوت.