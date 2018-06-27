مصدر عسكري: الجيش يتصدى لهجوم على الأطراف الغربية والشرقية لمدينة درعا

الثلاثاء, 26 حزيران 2018 الساعة 23:21 | شؤون محلية, أخبار محلية

مصدر عسكري: الجيش يتصدى لهجوم على الأطراف الغربية والشرقية لمدينة درعا

جهينة نيوز

أكد مصدر عسكري، اليوم، ان المجموعات الإرهابية بزعامة "جبهة النصرة" تواصل زعزعة الأمن والاستقرار في الجنوب ومنع الوصول بالمصالحات المحلية إلى التطبيق الفعلي عبر شنّ عدد من العمليات الهجومية الانتحارية بالعربات المفخخة على نقاط تمركز الجيش العربي السوري على الأطراف الغربية والشرقية لمدينة درعا

ونقلت وكالة سانا عن المصدر قوله : أن وحدات الجيش تصدت للهجمات الإرهابية بوسائط ال م/د وتدميرها بمن فيها وقامت بهجوم مضاد على مواقع /جبهة النصرة/ وتكبيدها خسائر كبيرة عبر تدمير أكثر من /10/ سيارات دفع رباعي مزودة برشاشات ثقيلة ومدافع مضادة للطائرات

 

 


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