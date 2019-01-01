كرواتيا تطيح بأيسلندا خارج المونديال

جهينة نيوز

حقق المنتخب الكرواتي فوزًا صعبًا على نظيره الأيسلندي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، في إطار منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات بكأس العالم.

سجل ميلان باديلي وإيفان بيريسيتش في الدقائق 53 و91، وأحرز جيلفي سيجوردوسون هدف أيسلندا الوحيد.

وارتفع رصيد كرواتيا إلى 9 نقاط العلامة الكاملة، فيما يتوقف رصيد أيسلندا عند نقطة واحدة، ويودع منافسات البطولة، ويتأهل الأرجنتين للدور الثاني، كثاني المجموعة الرابعة.

الدقائق العشر الأولى لم تشهد أي خطورة على مرمى الفريقين، وانحصر اللعب في منتصف الملعب.

شهدت الدقيقة 19، فرصة لماتيو كوفاسيتش، الذي سدد الكرة باتجاه المرمى، قبل أتصطدم بمدافعي أيسلندا وتخرج إلى ركنية.

وأضاع فينبوجاسون وراجنار، فرصة إحراز أول أهداف المباراة لأيسلندا في الدقيقة 26، بعدما فشلا في متابعة كرة عرضية لعبت من ركلة ركنية من الجهة اليسرى، لتخرج إلى ضربة مرمى.

ومن ركلة ركنية أخرى في الدقيقة 28، سدد ماجنوسون، ضربة رأسية خرجت بعيدًا عن المرمى، وبالدقيقة 30، تصدى لوفري كالينيتش، حارس كرواتيا، لفرصة هدف محققة، بعد تسديدة جيلفي سيجوردسون، من ركلة ثابتة من خارج المنطقة.

حاول إيفان بيريسيتش، التسديد من خارج المنطقة بالدقيقة 37، في ظل عدم قدرة منتخب بلاده على الوصول إلى مرمى أيسلندا، إلا أن كرته خرجت بعيدًا عن المرمى.

وكاد فينبوجاسون، أن يتقدم لأيسلندا، بعد تصويبة في الدقيقة 40، مرت بمحاذاة القائم الأيسر لكالينيتش، وسط أخطاء دفاعية فادحة للدفاع الكرواتي.

واقترب المنتخب الأيسلندي كثيرًا من التهديف، في الدقيقة 46 من الشوط الأول، بعدما كاد بيارناسون أن يسجل هدفًا من تصويبة صاروخية، نجح الحارس في التصدي لها بقدمه.

واستمر الطوفان الأيسلندي على مرمى كرواتيا، ونجح جونارسون، في تسديد كرة صاروخية، تصدى لها كالينيتش ببراعة وأبعدها إلى ركنية، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني، حرمت العارضة باديلي، لاعب كرواتيا، من هدف محقق في الدقيقة 50، بعد تسديدة قوية، تصدى لها هالدورسون وارتطمت بالعارضة.

ونجح باديلي في تسجيل الفرصة الثانية التي سنحت له في الدقيقة 53، بعد تمريرة من بيفاريتش، إلى باديلي الذي سددها بقوة في المرمى.

ورد أيسلندا سريعًا على الهدف الكرواتي، برأسية من إنجاسون، في المرمى، إلا أن كالينيتش أبعدها ببراعة إلى ركنية، في الدقيقة 55، قبل أن يعود نفس اللاعب مرة أخرى ويسدد رأسية اصطدمت بالعارضة وخرجت إلى ركلة مرمى.

وحاول كراماريتش في الدقيقة 66، تسديد كرته باتجاه المرمى، قبل أن ترتطم بمدافع أيسلندا وتخرج إلى ركنية.

وضاعت فرصة هدف ثاني لكرواتيا، بعدما سدد بيفاريتش تصويبة قوية في الدقيقة 74، مرت بجوار القائم.

وشهدت الدقيقة 75، احتساب ركلة جزاء لصالح أيسلندا، بعد لمس الكرة يد مدافع كرواتيا، لينجح جيلفي سيجوردسون، في تحويلها إلى هدف التعادل.

ومن ركلة ثابتة بالدقيقة 87، كاد راكيتيتش أن يسجل هدفًا ثانيًا، بتسديدة قوية مرت فوق العارضة.

وسجل بيريسيتش هدف الفوز الكرواتي في الدقيقة 91، بعد تسديدة قوية سكنت الشباك الأيسلندية، ليعلن عن تقدم كرواتيا (2-1)، وتنتهي المباراة.

المصدر: كورة