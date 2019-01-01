الأرجنتين إلى ثمن نهائي المونديال بفوز قاتل على نيجيريا

جهينة نيوز:

تأهل منتخب الأرجنتين إلى دور ثمن من كأس العالم، بعد فوزه على نيجيريا بنتيجة (2-1) في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات.

أحرز ليونيل ميسي هدف الأرجنتين في الدقيقة 14، فيما عادل فيكتور موسيس النتيجة بضربة جزاء في الدقيقة 51، بينما انتظر ماركوس روخو حتى الدقيقة 86 لاحراز الهدف الثاني للأرجنتين.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد منتخب الألبيسيليستي إلى النقطة 4 في المركز الثاني، خلف كرواتيا المتصدر، فيما تجمد رصيد نيجيريا عند النقطة 3 وينهار حلمها في التأهل.

اعتمدت الأرجنتين على قدرات ليونيل ميسي في المراوغة وصناعة الفرص منذ الدقائق الأولى للمباراة، في حين لجأ المنتخب النيجيري للتراجع إلى الخلف وخلق كثرة عديدية للتعامل مع رغبة الأرجنتينيين في احراز هدف مبكر.

وفي الدقيقة 10 كاد إيهاناتشو افتتاح النتيجة لصالح نيجيريا، بعدما تلقى تمريرة خاطئة من خافيير ماسكيرانو في وسط الملعب، ولكنه أساء التصرف فيها على الرغم من سهولة الفرصة.

واصلت الأرجنتين الضغط وظهر أنخيل دي ماريا في الصورة بفضل تحركاته على الجانب الأيسر بمساعدة تاجليافيكو، ولكن لم تثمر عن أي جديد.

ومع الدقيقة 14 قدم إيفير بانيجا تمريرة طولية رائعة لليونيل ميسي، الذي استلمها بطريقة مميزة ثم سددها بيمناه ويعلن عن الهدف الأول للأرجنتين وسط فرحة كبيرة من الجمهور الكبير الحاضر في المباراة.

هدأ رتم اللقاء بعض الشيء بعد هدف ميسي، وتسلمت نيجيريا زمام اللقاء، ولكن دون شكل واضح في ظل غياب إيهياناتشو عن مستواه وقلة انتاجية وسط الملعب في صناعة الفرص.

ومن تمريرة سحرية من ميسي في الدقيقة 38، أنفرد جونزالو هيجواين بمرمى نيجيريا، ولكن عجز نجم يوفنتوس في النهاء الكرة قبل وصول الحارس أوزوهو.

انطلق الشوط الثاني بتغييرات في تشكيلة النسور الخضر، حيث دفع المدرب جيرنوت رور بالمهاجم أوديون إيجالو، بدلا من إيهياناتشو البعيد عن مستواه.

انتهز النيجيريين هبوط أداء الأرجنتين في الفترة الثانية وشنوا هجوما شرسا خاصة بعد دخول إيجالو الذي أظهر تفاهما ملحوظا مع موسى في الشق الأمامي.

احتسب الحكم جنيت شاكير ضربة جزاء لصالح نيجيريا، بعدما قام ماسكيرانو بإعاقة لاعب نيجيريا أثناء تنفيذ ضربة ركنية، ليأتي فيكتور موسيس ويسجل الركة بهدوء على يسار حار المرمى.

دفع خورخي سامباولي بأول أوراقه في دكة البدلاء في الدقيقة 61، باشراك كريستان بافون بدلا من إنزو بيريز، ثم تبعه بتغيير اخر باخراج أنخيل دي ماريا والدفع بماكسيميليانو ميزا.

طالب لاعبو نيجيريا الحكم باحتساب ضربة جزاء جديدة من لمسة يد على روخو، ولكنه رفض احتساب أي شيء بعد العودة إلى الفيديو.

ضغط الأرجنتينيون بشراسة أكبر مع مشاركة سيرجيو أجويرو بدلا من تاجليافيكو، حيث أهدر هيجواين فرصة العمر بعدما تحصل على تمريرة داخل منطقة الجزاء ولكنه أطاح بها في المدرجات.

وفي الدقيقة 86 تمكن ماركوس روخو من احراز هدف الفوز للأرجنتين بعد أن تلقى كرة عرضية من البديل بافون ليوسدها في الشباك.