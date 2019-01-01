قمة ترامب وبوتين المحتملة قد تكون في هلسنكي

الثلاثاء, 26 حزيران 2018 الساعة 21:37 | سياسة, عالمي

قمة ترامب وبوتين المحتملة قد تكون في هلسنكي

جهينة نيوز

قال مسؤول أميركي كبير إنه يجري التفكير في العاصمة الفنلندية هلسنكي كي تصبح مكان عقد اجتماع قمة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مطلع الأسبوع إن من المرجح أن يلتقي ترامب وبوتين "في المستقبل غير البعيد جدا" بعد زيارة جون بولتون مستشار الأمن القومي الأميركي لموسكو هذا الأسبوع.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن الكرملين قوله الأسبوع الماضي إنه لا توجد خطط لعقد اجتماع مع ترامب قبل اجتماع قمة يعقده حلف شمال الأطلسي في بروكسل يومي 11 و12 تموز من المتوقع أن يحضره ترامب.


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