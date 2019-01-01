مدرب الدنمارك: تعاملنا مع فرنسا بذكاء

جهينة نيوز

قال النرويجي أوجه هاريدي المدير الفني للدنمارك، إن فريقه تعامل بذكاء مع فرنسا في المباراة التي انتهت بينهما بالتعادل السلبي في الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة من بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

جاءت تصريحات هاريدي ردًا على صافرات الاستهجان من قبل جماهير الدنمارك خلال لقاء فرنسا.

وفي مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أكد هاريدي "كنا في مواجهة واحدة من أفضل فرق الهجوم المضاد في العالم، كنا سنكون أغبياء إذا فتحنا اللعب، لذا فإننا لعبنا للحصول على النتيجة المطلوب وهي التعادل للتأهل إلى ثمن النهائي".

وأضاف " عليك أن تفعل ما تحتاج إلى القيام به ولكن بالنسبة للفريق كان هذا رائعًا، كان هدفنا أن نأتي إلى هنا والتقدم إلى دور ثمن النهائي".

وأوضح هاريدي "لقد ضحينا بكل شيئ من أجل الحصول على نقطة، وسنخوض مواجهة قوية أمام كرواتيا في ثمن النهائي، لقد رأيناهم يلعبون وهم أقوياء للغاية".

وانتزع المنتخب الدنماركي بطاقة العبور إلى ثمن النهائي ليواجه نظيره الكرواتي.

وبتعادل اليوم، احتلت الدنمارك الوصافة برصيد 5 نقاط بفارق نقطتين خلف فرنسا المتصدر، بينما جاءت بيرو ثالثة برصيد 3 نقاط، وأخيرًا أستراليا بلا رصيد من النقاط.