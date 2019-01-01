ترامب يشيد بقرار المحكمة العليا بشأن الهجرة

جهينة نيوز

اشاد الرئيس الاميركي دونالد ترامب بقرار المحكمة العليا حظر دخول المسافرين من خمس دول غالبية سكانها من المسلمين اضافة الى كوريا الشمالية ووصفه بأنه "نصر عظيم" للشعب الاميركي على المعارضة "الهستيرية" من الديموقراطيين والاعلام.

وقال ترامب في بيان عقب تصويت المحكمة باغلبية 5 قضاة مقابل 4 بأن النسخة الاحدث من قرار الحظر صالحة، ان "المحكمة العليا وافقت على السلطة الواضحة للرئيس للدفاع عن الامن القومي للولايات المتحدة .. هذا الحكم هو كذلك لحظة تبرئة عقب اشهر من التعليقات الهستيرية من الاعلام والسياسيين الديموقراطيين الذين يرفضون فعل اللازم لتأمين حدودنا وبلادنا".