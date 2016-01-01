فرنسا تؤمن الصدارة بنقطة.. والدنمارك تصعد لمواجهة كرواتيا

جهينة نيوز:

تعادل منتخب فرنسا مع نظيره الدنماركي في مباراة سلبية، أقيمت اليوم الثلاثاء، بالجولة الثالثة من المجموعة الثالثة، ليتأهل الفريقان إلى الدور الثاني.

ضمنت فرنسا بهذا التعادل صدارة المجموعة لترفع رصيدها إلى 7 نقاط، لتنتظر وصيف المجموعة الرابعة بين منتخبات نيجيريا، الأرجنتين وأيسلندا.

كما حجز منتخب الدنمارك المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ليواجه كرواتيا في الدور الثاني.

غلب على أداء الفريقين الحذر في الشوط الأول، مع محاولات فرنسية أكثر، ولكنها غير مؤثرة على المرمى بتسديدة خادعة لأوليفيه جيرو، أبعدها الحارس كاسبر شمايكل من المقص الأيمن، وتسديدات أخرى ضعيفة لعثمان ديمبلي وأنطوان جريزمان، وضربة رأس من رافائيل فاران بعيدا عن القائم الأيسر.

على الجهة الأخرى كان كريستيان إريكس