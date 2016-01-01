فرنسا تؤمن الصدارة بنقطة.. والدنمارك تصعد لمواجهة كرواتيا

جهينة نيوز:

تعادل منتخب فرنسا مع نظيره الدنماركي في مباراة سلبية، أقيمت اليوم الثلاثاء، بالجولة الثالثة من المجموعة الثالثة، ليتأهل الفريقان إلى الدور الثاني.

ضمنت فرنسا بهذا التعادل صدارة المجموعة لترفع رصيدها إلى 7 نقاط، لتنتظر وصيف المجموعة الرابعة بين منتخبات نيجيريا، الأرجنتين وأيسلندا.

كما حجز منتخب الدنمارك المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ليواجه كرواتيا في الدور الثاني.

غلب على أداء الفريقين الحذر في الشوط الأول، مع محاولات فرنسية أكثر، ولكنها غير مؤثرة على المرمى بتسديدة خادعة لأوليفيه جيرو، أبعدها الحارس كاسبر شمايكل من المقص الأيمن، وتسديدات أخرى ضعيفة لعثمان ديمبلي وأنطوان جريزمان، وضربة رأس من رافائيل فاران بعيدا عن القائم الأيسر.

على الجهة الأخرى كان كريستيان إريكسن عنوان الخطورة الوحيد للدنمارك، حيث كاد أن يسجل بعد مرور 30 دقيقة من هجمة مرتدة سريعة أحبطها الحارس الفرنسي ستيف مانداندا بجسده، وفي الشوط الثاني سدد مرتين الأولى أبعدها مانداندا بصعوبة وأخرى بجوار القائم الأيمن.

تحسن أداء الديوك نسبيا في الشوط الثاني بنزول البديلين بينامين ميندي ونبيل فقير مكان لوكاس هيرنانديز وجريزمان، لتنشط الجبهة اليسرى بانطلاقات وعرضيات ميندي، كما كاد فقير أن يسجل من تسديد قوية.

أما مدرب الدنمارك فأشرك فيكتور فيشر وكاسبر دولبرج مكان بيوني سيستو وأندرياس كورنيليوس، إلا أن قلبي دفاع فرنسا فاران وكيمبيمبي والظهير الأيمن جبريل سيديبي كانوا في شبه نزهة بينما ضمن كانتي وستيفن نزونزي الاستحواذ في وسط الملعب.

وفي الدقيقة 77 شارك كيليان مبابي مكان ديمبلي في آخر تبديلات ديديه ديشامب، وعاد فقير ليسدد كرة قوية أبعدها شمايكل بصعوبة بالغة لينقذ مرماه من محاولة خطيرة بالدقيقة 82، ويعزز سجل فريقه خاليا من الهزائم في الدور الأول.

المصدر: كووورة