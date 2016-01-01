البيرو تودع المونديال بثنائية في شباك أستراليا

جهينة نيوز:

تغلب المنتخب البيروفي بهدفين نظيفين على نظيره الأسترالي في

المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال روسيا.

وجاء هدف البيرو الأول عن طريق أندري كاريلو في الدقيقة 18، بتسديدة قوية "عالطاير" من داخل منطقة الجزاء.

وعزز باولو غيريرو النتيجة للبيرو بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 50 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز رفع المنتخب البيروفي رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث للمجموعة الثالثة، بينما توقف رصيد أستراليا عند نقطة يتيمة.

وبهذه النتيجة ودع منتخبا البيرو وأستراليا منافسات المونديال الروسي.

وتصدر المنتخب الفرنسي فرق المجموعة الثالثة بـ7 نقاط بعد تعادله مع نظيره الدنماركي (5 نقاط) من دون أهداف.

المصدر: RT