الصين أكبر مستورد للغاز الطبيعي في العالم خلال 2019

جهينة نيوز:

قالت وكالة الطاقة الدولية، الثلاثاء، إن الصين ستصبح أكبر مستورد للغاز الطبيعي في العالم خلال العام 2019، لتتخطى اليابان، مع نمو اقتصادها الكبير وتسارع خططها للاستغناء عن استخدام الفحم.

وأوضحت الوكالة في تقريرها السنوي للغاز 2018 الصادر اليوم، أن الطلب الصيني سيرتفع 60 بالمائة خلال سبع سنوات (2017 - 2023).

وحسب التقرير، سيرتفع الطلب الصيني على الغاز مع نمو واردات الغاز المسال إلى 93 مليار متر مكعب بحلول 2023، مقارنة بنحو 51 مليار متر مكعب في العام الماضي.

وتشكل الصين نحو 37 بالمائة من النمو في إجمالي الطلب العالمي على الغاز الطبيعي خلال الخمس سنوات المقبلة، وسينمو الطلب الصيني بنحو 8 بالمائة سنويًا.

وأشار التقرير، إلى ارتفاع صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية بنسبة 30 بالمائة بحلول 2023، مع نمو إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية.

وتوقعت الوكالة – مقرها العاصمة الفرنسية (باريس)- أن تصبح الولايات المتحدة ثاني أكبر بائع للغاز المسال بحلول 2023 بكمية قدرها 101 مليار متر مكعب، مما سينزل بأستراليا إلى المركز الثالث بكمية قدرها 98 مليار متر مكعب.

فيما تظل قطر أكبر مصدر للغاز المسال بكمية قدرها 105 مليارات متر مكعب، حسب التقرير.