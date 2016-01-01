ملكة بريطانيا توقع قانون "البريكست" للخروج من الاتحاد الأوروبي

جهينة نيوز:

صدر، اليوم الثلاثاء، القانون الذي ينظم عملية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، بعد أشهر من النقاش في البرلمان البريطاني.

ووقعت الملكة إليزابيث الثانية صباح الثلاثاء على النص الذي أقره البرلمان البريطاني الأسبوع الماضي بعدما قدمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي في يوليو/ تموز 2017.

وتعد "الموافقة الملكية" في بريطانيا الخطوة الأخيرة من الإجراءات التشريعية، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأمس الإثنين، أبلغت ماي رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أن بريطانيا ستعلن المزيد من التفاصيل بشأن مستقبل علاقتها مع الاتحاد بعد قمة للمجلس في 28 و29 حزيران الجاري.

وتسعى ماي جاهدة لوضع مقترح بشأن ترتيبات الجمارك بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، للذهاب به إلى بروكسل بينما يقترب الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد في آذار 2019.