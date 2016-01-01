المحكمة العليا الأميركية تقضي لصالح ترامب بشأن حظر السفر

جهينة نيوز:

حقق الرئيس الأميركي دونالد ترامب أحد أكبر الانتصارات خلال رئاسته بعدما أيدت المحكمة العليا حظر السفر الذي فرضه على عدد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة.

وأصدرت هيئة المحكمة قرارها بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة لتنهي بشكل موقت معركة شرسة في ساحات المحاكم حول ما إذا كانت تلك السياسة تمثل حظرا غير قانوني على المسلمين. ويهيمن المحافظون على هيئة المحكمة العليا بأغلبية خمسة قضاة.

كانت محاكم أدنى درجة قد عرقلت حظر السفر الذي أعلنه ترامب في أيلول فضلا عن نسختين معدلتين سابقتين، في طعون قانونية رفعتها ولاية هاواي وجهات أخرى.