باريس.. إجلاء مهاجرين كانوا يحتلون جامعة

جهينة نيوز:

قامت الشرطة الفرنسية باجلاء حوالى 60 مهاجراً يحتلون منذ حوالى خمسة اشهر مبني في جامعة باريس-8 سان دوني بالقرب من باريس.

وبعد صدامات قصيرة، تمكن رجال الشرطة الذين وصلوا قبل الفجر واستخدموا الغاز المسيل للدموع، بسرعة من كسر السلسلة البشرية التي شكلها حول المهاجرين نحو سبعين شخصا من مسانديهم.

وبدأ المهاجرون بعد ذلك الخروج الواحد تلو الآخر. وغادرت حافلة أولى المكان صباحا متوجهة إلى مدرسة في منطقة باريس لمتابعتهم إداريا ودراسة وضع كل منهم.

ومنذ 30 كانون الثاني احتل مهاجرون جناحا من حرم الجامة التي يدرس فيها حوالى 22 الف طالب. وجاء هؤلاء المهاجرون خصوصا من غرب افريقيا لكن بينهم سودانيين واريتريين، وتدعمهم جمعية وبموافقة مبدئية من رئاسة الجامعة.