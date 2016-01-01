الكوريتان تبحثان ربط شبكتي السكك الحديدية للبلدين

جهينة نيوز:

بحثت الكوريتان الثلاثاء ربط شبكتي السكك الحديد للبلدين على الحدود بينهما، ما سيحدث تحولا في العلاقات في شبه الجزيرة المقسومة.

وجرت هذه المحادثات الأولى حول هذا الموضوع منذ عشر سنوات في بلدة بانمونغوم الحدودية الواقعة في المنطقة المنزوعة السلاح والتي تم فيها توقيع الهدنة في الحرب الكورية (1950-1953).

واتفق الجانبان على اجراء دراسة مشتركة "في موعد مبكر" من اجل تحديث شبكة السكك الحديد التي ستمر عبر الحدود بينهما، بحسب ما أوردت وكالة يونهاب نقلا عن وزارة التوحيد في الجنوب.

وثمة حاليا خط للسكك الحديد حاليا بين سيول وبيونغ يانغ وصولا إلى سينويغو على الحدود مع الصين، وهو خط أقامته اليابان في مطلع القرن العشرين قبل الحرب الكوريا وانقسام شبه الجزيرة.

وربط شبكتي السكك الحديد وتحديث الشبكة الكورية الشمالية المتقادمة سيمنح الجنوب الذي يقوم اقتصاده على الصادرات، طريقا بريا إلى الأسواق الصينية والروسية وابعد منها إلى الأسواق الأوروبية.

كما سيشكل هذا المشروع تغييرا هاما لشبه الجزيرة التي لم تشهد أي اتصال مباشر ولو عبر البريد بين مدنيي شطريها منذ التقسيم الذي أرسته الهدنة عام 1953.