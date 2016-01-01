مرسوم رئاسي بتوسيع شريحة المستفيدين من المرسوم رقم 293 للعام 2016

جهينة نيوز

اصدر الرئيس الأسد اليوم الثلاثاء المرسوم رقم 218 للعام 2018 الذي يوسع الشريحة المستفيدة من الـ 15 مقعدا -التي حددها المرسوم 293 للعام 2016- من مقاعد المرحلة الجامعية الأولى، والـ 2% من مقاعد القبول في درجة الماجستير ودراسات التأهيل والتخصص. لتشمل الحالات التالية:

• أبناء وأشقاء وأزواج الشهداء

• جرحى العجز الكلي والجزئي

• جرحى العجز بنسبة لا تقل عن 30% ولا تزيد على 35% من العسكريين المجندين والاحتياطيين

• أبناء جرحى العجز الكلي والجزئي الذي لا يقل عن 70%

• أبناء المفقودين وأزواجهم من العسكريين في الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي الذين استشهدوا أو جرحوا أو فقدوا بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على أيدي عصابات إرهابية أو عناصر معادية.

وكانت مقاعد المرحلة الجامعية الأولى الـ15 قبل التعديل مخصصة فقط لـ (أبناء وأشقاء وأزواج) شهداء الجيش وقوى الأمن الداخلي، و(أبناء) مقعدي الحرب والعمليات الحربية من الجيش وقوى الأمن الداخلي ممن كان عجزهم (كليا) بنسبة لا تقل عن (80%).. ومقاعد القبول في درجة الماجستير، كانت أيضا مخصصة فقط لـ (أبناء وأزواج) شهداء الجيش وقوى الأمن الداخلي، و(أبناء) مقعدي الحرب والعمليات الحربية من الجيش وقوى الأمن الداخلي ممن كان عجزهم (كليا) بنسبة لا تقل عن (80%).