الفيفا يعاقب ثلاثي سويسرا بسبب "النسر الألباني"

الثلاثاء, 26 حزيران 2018 الساعة 14:00 | رياضة, كرة القدم

الفيفا يعاقب ثلاثي سويسرا بسبب

جهينة نيوز

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، توقيع عقوبات على 3 لاعبين بصفوف المنتخب السويسري، بسبب التلويح بإشارة سياسية خلال الاحتفال بالفوز على صربيا 2-1 خلال مونديال روسيا.

واحتفل اللاعبان شيردان شاكيري وجرانيت تشاكا، المنحدران من ألبانيا وكوسوفو بهدفيهما في اللقاء الذي جمع سويسرا وصربيا الجمعة الماضي (2-1)، ضمن منافسات كأس العالم 2018، بوضع يديهما على صدرهما بشكل معكوس، بطريقة تشير إلى النسرين المتشابكين الموجودين في علم ألبانيا.

كما غرم الفيفا، ستيفان ليشتنشتاينر، ظهير أيمن منتخب سويسرا، 5 آلاف فرانك سويسري (4.5 آلاف يورو)، بسبب تقليد زميليه تشاكا وشاكيري.

ونشبت عدة حروب بين كوسوفو وصربيا في السنوات الماضية، وترفض الأخيرة الاعتراف بانفصال كوسوفو المعلن من جانب واحد.


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