جيش الاحتلال الاسرائيلي يرفض التعليق على عدوانه الصاروخي على سوريا!

جهينة نيوز

رفض جيش الاحتلال الإسرائيلي التعليق على العدوان الصاروخي على محيط مطار دمشق الدولي.

وكانت وسائل الإعلام الرسمية أفادت أن صاروخين إسرائيليين سقطا في محيط مطار دمشق الدولي ليلة الثلاثاء.

وقال متحدث في وزارة الدفاع الإسرائيلية لوكالة "سبوتنيك": "نحن لا نعلق على ذلك".

وتعترف إسرائيل بأنها تستهدف مواقع لإيران في سوريا بين الحين والآخر.

وكان مصدر في وزارة الخارجية السورية قد صرح لـ"سبوتنيك" أن الضربة الصاروخية في محيط المطار تهدف إلى تقديم الدعم المعنوي للمسلحين بعد تقدم الجيش السوري في الجنوب.