روسيا ستواصل تعاونها الفضائي مع الولايات المتحدة

جهينة نيوز

أعلن مدير عام شركة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، أن روسيا لا تعتزم التخلي عن التعاون مع الولايات المتحدة في المجال الفضائي، خاصة فيما يتعلق بإنشاء محطة قمرية مدارية.

وقال روغوزين في حديث أدلى به امس الأحد لقناة "RT": "من المهم السير قدما في هذا الدرب القمري خطوة بعد أخرى، لأن أي خطوة إلى اليسار أو اليمين قد تؤدي إلى وقوع حوادث. لذلك فإننا نستمر في التعاون مع الأمريكيين". وأردف قائلا: "سنمضي قدما مع العلم أن الفضاء لا يزال إلى الآن خارج العقوبات".

يذكر أن مؤتمر الفضاء الدولي الذي عقد، في سبتمبر الماضي، في أديلايد الأسترالية، شهد توقيع اتفاقية مشتركة بين "روس كوسموس" الروسية ووكالة "ناسا" الأمريكية، تعكس نية الجانين للعمل المشترك على تحقيق مبادرات في مجال الفضاء، بما في ذلك تطوير مشروع إنشاء المحطة القمرية المدارية المأهولة.

المصدر: نوفوستي