الذهب يسجل أدنى مستوى في 6 أشهر

جهينة نيوز

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ستة أشهر اليوم الثلاثاء تحت وطأة احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية في ظل تعزز قوة الاقتصاد.

و كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.3 بالمئة عند 1260.72 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 18 ديسمبر كانون الأول 2017 عند 1257.74 دولار في وقت سابق من الجلسة.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس آب 0.5 بالمئة إلى 1262.40 دولار للأوقية.

وقال إدوارد ماير المحلل لدى اف.سي ستون في مذكرة ”التوترات التجارية المتنامية كان ينبغي أن تساعد الذهب كثيرا (لكنها لم تفعل). بدلا من ذلك يبدو أن القلق من رفع أسعار الفائدة، ولاسيما في الولايات المتحدة، مازال ينال من الذهب.“

وانخفضت الفضة 0.4 بالمئة إلى 16.24 دولار للأوقية في المعاملات الفورية.

وتراجع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 858.22 دولار وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 938.51 دولار للأوقية بعد أن لامس أقل سعر في أكثر من شهرين عندما سجل 936 دولارا للأوقية في الجلسة السابقة.