بنك بيمو السعودي الفرنسي يعيد افتتاح فرعه في مدينة عدرا الصناعية

جهينة نيوز:

انطلاقاً من ايمانه باستقرار الأوضاع الاقتصادية وحرصه الدائم على موقع الريادة بين البنوك الخاصة، قام بنك بيمو السعودي الفرنسي ضمن خطته لإعادة افتتاح كافة الفروع التي تم اغلاقها في المناطق التي لم تكن آمنة، بإعادة افتتاح فرعه الكائن في عدرا الصناعية بتاريخ يوم الأحد 24 حزيران الجاري بحضور إدارة البنك وجانب من الحضور الذين تمنوا للبنك المزيد من النجاح والتألق، والذين أكدوا بدورهم على تميز بنك بيمو السعودي الفرنسي ودوره السباق في السوق المصرفية بما يحمله من قيم ورؤية ومبادئ.

تجدر الإشارة إلى أن بنك بيمو السعودي الفرنسي يملك 25 فرعاً تغطي مختلف المحافظات السورية، تلبية لاحتياجات عملائه أينما كانوا.