واشنطن: لا يوجد سقف زمني لنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية

جهينة نيوز

أفادت قناة التلفزيون الأمريكية "سي إن إن"، بأن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لا يعتزم تحديد سقف زمني واضح لنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.

وقال بومبيو في مقابلة مع قناة تلفزيونية "لست بصدد تحديد سقف زمني، ولا يهم إذا استغرق الأمر شهرين أو ستة أشهر، نحن عازمون للتقدم السريع، لمعرفة ما إذا كان كلا الزعيمين قادرين على تحقيق أهدافهما".

وأشار بومبيو، إلى أن الإدارة الأمريكية "ستقيم باستمرار" مدى التزام كوريا الشمالية بعزمها على التخلي عن البرنامج النووي، وما إذا كان قد تم إحراز تقدم كاف لمواصلة المفاوضات مع بيونغ يانغ ".

هذا وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي إن واشنطن ترغب في تحقيق نزع سلاح "جوهري" مع كوريا الشمالية في غضون سنتين ونصف، أي حتى نهاية فترة رئاسة دونالد ترامب، والتي تنتهي في 20 يناير كانون الثانيشجشش 2021.

وكانت قمة ترامب وكيم جونغ أون التاريخية، قد عقدت في سنغافورة، يوم الاثنين 12 حزيران/يونيو، ويعتبر هذا أول لقاء يجمع بين رئيسي الدولتين في تاريخ العلاقات بينهما، وذلك بعد عقود من التوتر بين البلدين، على خلفية عدد من الملفات أبرزها طموحات بيونغ يانغ النووية.

وقال ترامب عقب الاجتماع إنه وقع وثيقة "مفصلة" مع كوريا الشمالية، وأكد أن عملية نزع السلاح النووي لشبه الجزيرة الكورية ستبدأ "بسرعة كبيرة". ووصف كيم جونغ أون بدوره، الوثيقة الختامية بأنها "بداية جديدة" في العلاقات بين البلدين ووعد "بتغييرات كبيرة" في المستقبل.

وأفادت الوثيقة، بالتزام بوينغ يانغ بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية مقابل التزام الولايات المتّحدة بأمن كوريا الشمالية.