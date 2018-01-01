بومبيو: أمريكا يجب أن تبدي مرونة في العلاقات مع روسيا

جهينة نيوز

أعلن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، أن واشنطن يجب أن تبدي مرونة في العلاقات مع روسيا، مشيرا إلى إمكانية التعاون مع موسكو.

وقال بومبيو في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال": "هناك الكثير من الأمور التي لا نتفق بها مع روسيا، لدينا قيم مختلفة بشكل لا يصدق، ولكن هناك مجالات نجد فيها تشابه. ومهمة وزير الخارجية تتمثل في تحديد المجالات التي يمكننا العمل فيها سويا، وفي نفس الوقت حماية أمريكا من أسوأ الأعمال".

كما أشار بومبيو إلى أن "السياسة الخارجية الأمريكية ركزت لأكثر من 10 سنوات، على مكافحة الإرهاب، وخاصة في الصراع على السلطة". وبهذا الصدد أدعو إلى توجيه المزيد من الاهتمام للصراعات الناشئة للولايات المتحدة مع روسيا والصين.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يوم السبت الماضي، إنه بعد فترة وجيزة من زيارة مستشار الرئيس الأمن القومي جون بولتون إلى موسكو، يمكن عقد اجتماع بين الرئيسين — دونالد ترامب وفلاديمير بوتين.

وأعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، هاريت ماركويس، أن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، سيزور موسكو في نهاية الشهر الجاري وسيبحث التنظيم لعقد قمة روسية أمريكية.