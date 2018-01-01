كأس العالم 2018: جدول مبارايات اليوم الثلاثاء

جهينة نيوز

تقام اليوم الثلاثاء أربع مباريات في إطار الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم 2018 التي تستضيفها روسيا.

وتأتي المباريات الأربع على النحو التالي:

المجموعة الثالثة

أستراليا تواجه بيرو في تمام الثانية ظهرا بتوقيت غرينيتش على ملعب فيشت بمدينة سوتشي.

وعلى صعيد نفس المجموعة، يصطدم منتخب فرنسا بمنتخب الدنمارك في الثانية ظهرا بتوقيت غرينيتش على ملعب لوجنيكي بموسكو.

المجموعة الرابعة

منتخب كرواتيا يواجه آيسلندا في تمام السادسة مساء على ملعب روستوف أرينا.

وفي نفس التوقيت، يصطدم منتخب الأرجنتين بمنتخب نيجيريا على ملعب مدينة سانت بيطرسبورغ.