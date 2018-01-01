معرض الزهور الدولي يعود إلى حديقة تشرين.. 5 دول عربية وأجنبية تشارك و44 جناحاً للمشاتل المحلية!

جهينة نيوز

اوضح مدير سياحة دمشق اليان خوري لصحيفة الوطن ان إقامة معرض الزهور الدولي في دورته الجديدة في حديقة تشرين وسط العاصمة دمشق في دورته التاسعة والثلاثين الذي تقيمه وزارة السياحة بالتعاون مع محافظة دمشق الأربعاء 27 حزيران بمشاركة العديد من الشركات العربية والأجنبية، يأتي ضمن إطار التنسيق مع وزارتي الثقافة والزراعة والعديد من الجهات، وذلك بعد توقف دام 8 سنوات نتيجة ظروف الحرب.

واكد خوري مشاركة 5 دول عربية وأجنبية وهي اليابان وهولندا وبلغاريا وإيران والعراق، منوهاً بمشاركة كل منها بأكثر من جناح، ناهيك عن المشاركة المحلية، مضيفاً: يتضمن المعرض /44/ جناحاً للمشاتل المحلية تشمل، نباتات الزينة، مستلزمات الإنتاج المتعلقة بالزهور، تنسيق الحدائق، منتجات العسل، الوردة الشامية، النباتات الطبية والعطرية، إلى جانب مشاركة وزارة الثقافة بالعديد من النشاطات الثقافية والترفيهية للأطفال والكبار تشمل «عروضاً فنية مسرحية، أفلام سينما، رسماً على الوجوه، ألعاب خفة، معرضاً للكتاب بأسعار مغرية».

ونوه مدير سياحة دمشق بمشاركة مجموعة من المطاعم العريقة بتقديم خدمات الإطعام للزوار ضمن «شارع المأكولات» في المعرض وعدة حفلات فنية طوال أيام المعرض الذي تستمر فعالياته لغاية 26 تموز القادم، ناهيك عن إقامة العديد من الفعاليات لجذب زوار المعرض ضمن اهتمام ومتابعة من وزارة السياحة بالتنسيق مع عدة جهات.

وتوقع خوري حضوراً كبيراً من المواطنين لاقتناء الزهور والاطلاع على منتجات الزهور والمشاتل وتنوعها، مؤكداً أن إقامة المعرض في حديقة تشرين له دلالة ورمزية خاصة لدى المواطنين كما كان في السابق ويلخصه التفاعل الكبير والزيارات اللافتة التي كانت تحصل سابقاً بالإقبال على المعرض.

هذا ويعتبر معرض الزهور من النشاطات السنوية التقليدية مع بداية كل موسم سياحي في سورية، ويشارك فيه العديد من الدول العربية والشركات المحلية، كما أصبح تظاهرة ثقافية وفنية على مدى ثلاثين عاماً يشمل عدداً من النشاطات والفعاليات الموجهة إلى جميع الشرائح الاجتماعية والمهتمين والمختصين، علماً أنه تم تنظيم جناح خاص للزهور العام الماضي ضمن معرض دمشق الدولي على أرض مدينة المعارض.