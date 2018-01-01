محمد صلاح لم يحتفل بهدفه في السعودية لهذا السبب؟

جهينة نيوز

لم يحتفل محمد صلاح، مهاجم منتخب مصر، بالهدف الذي سجله في مرمى المنتخب السعودي، في المباراة التي انتهت لمصلحة السعودية بهدفين مقابل هدف وحيد في مونديال روسيا 2018.

ونجح محمد صلاح، بتسجيل هدف لمنتخب مصر، في مرمى المنتخب السعودي، في الدقيقة 22، بعد استقباله لكرة خلف المدافعين، وسددها بنجاح في المرمى.

وتفاجأت الجماهير، برد فعل محمد صلاح، الذي لم يحتفل بالهدف وظل واقفا مكانه.

ووفقا لرأي بعض النقاد، فإن سبب عدم احتفال صلاح يعود لتأكيد ما نشرته وسائل الإعلام رغبته بالاعتزال دوليا.

كما ظهر رأي أخر، ليؤكد أن المباراة هي تحصيل حاصل بين المنتخبين خاصة بعد توديعهما للبطولة، ولذلك لم يحتفل صلاح بالهدف.

ووفقا لصحيفة "عاجل" السعودية، كشف محمد صلاح سر عدم احتفاله بالهدف الذي سجله في شباك الأخضر، قائلا إن السبب الحقيقي هو حبه للسعودية، ولأنها بلده الثاني.

وبعد نهاية اللقاء، سُئل صلاح عن سبب عدم احتفاله، فقال: لم أحتفل بعد تسجيلي الهدف في السعودية بسبب حبي لها ولأنني أعتبرها بلدي الثاني، وأنا لا أحتفل ضد أشقائي.

وتقدم المنتخب المصري عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 22، قبل أن يرد الأخضر السعودي بهدفين في الدقيقة الـ 6 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول والدقيقة 95.

وبهذه النتيجة أنهى المنتخب السعودي مشواره في المونديال محتلا المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما تذيل نظيره المصري الترتيب برصيد خال من النقاط.