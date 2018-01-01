أبراج يوم الثلاثاء 2018/6/26 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 6/26: شهم، محب للمعرفة، وديع، لطيف، يعمل على الفن أو الصوت، بعيد عن الثرثرة، شفاف، مزاجي، متعدد المواهب، صديق جميل خصوصاً في لحظات الزعل، وِلد ليعمل في حركة تساعده على إظهار مواهبه، تراجع بالمشاريع، قلق فس بعض القرارات بالعمل، للبعض زواج واكتشاف أسرار مخبأة، إرث غير متوقع للبعض بعد طول فترة انتظار، بالمعنى سنة مميزة على صعيد الأعمال التجارية للبعض، وارتباط للبعض، حظ سعيد.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: تعيش أوقات مميزة، تحسم أمر، تبدو اليوم متحرر ويحالفك الحظ بعمليات مالية تجارية أو دراسية أو أمور ومشاكل قانونية، أوضاع مطمئنة، يحمل لك نهارك اتصالات مهمة وداعمة، فترة جميلة تهتم بما لديك من مواهب وطاقات، إذاً حاول استغلال هذا اليوم لصالحك لأن اليوم مقابلات وفرصة موجودة وتنجح إذا حاولت أن تعمل مقابلة اليوم مولود الحمل.

الثور: اليوم بعض الهموم لكن بالعموم جيد، أنت مشغول بجلسة ترميم وتنظيم أمورك المالية، فرصة متاحة لك، حاول أن تعطي اهتمام من حولك ولا تصرف انتباهك بسهولة على الأمور المحيطة فيك، يمكن أن تتفاجئ وتنظر ويعلي صوتك بسبب بعض الفواتير والاستحقاقات، لكن بإمكانك أن تناقش وتمشي بتعقل وتبطل الهموم، وانتبه على صحتك ويمكن وجود شيء من نوع مرافقة مريض أو قصة استشفائية تظهر عندك، لكن الفرصة المالية آتية من ارث أو تعويض أو هبة لك مولود الثور.

الجوزاء: اليوم مشاكل وجدال، انطباعك متقلب، يمكن في نهارك لقاء مهم، الوقت مناسب تماماً حتى تجتمع مع الشركاء سواء شركاء عاطفة أو عمل شرط عدم الانجراف وراء الانفعالات بالعكس حاول أن تطلب تعاون من الطرف الآخر، لا تيأس وانتبه من نقاش حاد حتى لا يثير الزعل والاختلاف بالآراء لذلك الدبلوماسية مطلوبة، ويمكنك أن تعزز علاقتك مع الطرف الآخر، توقيع أو عقد شراكة لكن انتبه من مخالفة قانونية مولود الجوزاء.

السرطان: مشغول بانجازات يمكن تراكم أعمال، يمكن أن تطلب تعاون من أحد أصدقاءك، لا تتخلى عن عملك بحجة أنه لا يناسبك، كن واقعي بتقدير مشاكلك دون أن تبالغ بصحة ولا تضيع وقت ولا تلتهي، بالرغم من ظهور غيمة فلكية لكن لا يكون جوك رمانسي كثيراً، كن ليّن وايجابي يوجد ضغط في العمل واطلب مساعدة مولود السرطان.

الأسد: نهارك جميل حتى تتكيف مع المتغيرات الطارئة وتجد حل لأي مسألة تشغلك، أنت تسيطر على الأوضاع وتلتقي مع الآخرين، يوجد دعم ومساعدة، تفرح بما تحمله لك الفترة من حلم كبير سوف يتوسع أو مشروع يبصر النور بعد طول انتظار، نهارك أيضاً فيه ظروف جميلة ولقاءات عبر طريق الصدفة وتعود لك بالفائدة، أيضاً أخبار جميلة اليوم مولود الأسد.

العذراء: ابدأ نهارك بهدوء وبخطى ثابتة ومن دون ضجيج، مازال في القليل من التعب بشأن عائلي أو مسألة صحية، لا تحاول أن تفرض نفسك بقوة ولا تسير عكس التيار، يمكن أن تثير الزوابع من حولك على صعيد عائلي وتعامل الأهل بغضب ممكن من زلة لسان توقعك في ورطة، انتبه لأقوالك وإذا كنت تفكر بأشياء عقارية أو تدخل بمشاريع على صعيد شخصي ممكن ترميم أيضاً جيد، إذاً ادرس كل المعطيات، و دع أدائك رائع، يوجد فرص تتعلق بعقارات أو تنظيم أمور منزلية أو ادخال تحسين على مسكنك مولود العذراء.

الميزان: اليوم تركيزك على الاتصالات والدعوات، وقد تجد نفسك أمام قرار لابد أن تأخذه أو مسألة تحيرك لكن القمر ببرج القوس فهذا يفيد مصالحك بالاجمال وتصادف نجاح بكل مجال جريء وأيضاً تسافر بمهمة أو تلتقي بناس من سفر أو تعقد صفقة، اليوم وضعك يتحسن وظروف تتم لمصلحتك، نشط اليوم بالاتصالات والدعوات ويمكن وجود قصة تتعلق بالصداقات مولود الميزان.

العقرب: نهار يحمل لك فرصة متاحة وتوظيف مالي على الأغلب مالك اليوم من عمل إضافي أو يمكن تحصل على أشياء كانت ضائعة، ومطلوب منك الهدوء الكامل هذه الفترة، تغتنم الفرص وبإمكانك توظف هذه الفترة لخدمة مصالحك وتحمي استقرار وضعك المالي وانتبه من تبذير الأموال ولا تنسى اليوم أن تفكر بالفرص المالية حتى تحصل عليها لأن نهارك جيد مولود العقرب.

القوس: القمر ببرجك، ثقتك بنفسك كبيرة ونشاطك ملحوظ وتستعيد للكثير من الحماسة وسوف تتجرأ على طرح أفكار ومبادرات، نهار يحمل لك وعود مهنية ممتازة، الأضواء مسلطة عليك، سوف تبهر الكثيرين بكفائتك ويومك منتج مولود القوس.

الجدي: تشعر بأنك تتراوح في مكانك، ما زال نهارك يحمل قلة حظ يميل الملل ويمكن أن يحمل لك بلبلة أو خيبة أمل ويمكن أيضاً محاولة احتيال، ابقى هادئ حتى تتجاوز المحنة وتكون بوضع نفسي أفضل وتترك الآخرين يحسون بأخطائهم اتجاهك حتى تتوضح لك الفترة وتحسم أمورك، غداً وضعك أفضل مولود الجدي.

الدلو: تنشط اجتماعياً وتلتقي بأشخاص وسوف تكون كلمتك كلمة لكن لا تعصب وسوف تدرس كل أمورك ويمكن أن يحدث خبر استثنائي يدعك تختلط مع أشخاص جدد وتكون بالمقابل مستعد للدعم المتبادل حتى تنعم بخط متصاعد، بمعنى اليوم أصدقاء قدماء أو جدد، ممكن معرفة جديدة أو معرفة قديمة تلتقي فيها مولود الدلو.

الحوت: حاول أن تسرع وتنفذ أعمالك، احتمال بعض العقبات تظهر نتيجة حسد من بعض الزملاء أو أخطاء متراكمة بالتعامل مع المسؤولين عنك لكن تنجح وسوف تتغلب على الأوضاع وتصحح الأخطاء بصبرك، إذاً بادر حتى لو اضطررت أن تضاعف جهودك حتى لا أحد يجرح كبريائك لسبب ما وتضطر أن تكتم على ظلم أو افتراء، بإمكانك أن تقدم أفضل ما لديك وتنجز أعمالك بشكل جيد وناجح، اليوم تعامل مع غرباء أو وجود بعض التصليحات تقوم بها مولود الحوت.