استشهاد مواطن وإصابة 7 آخرين بقذائف على أحياء مدينة السويداء وريفها

جهينة نيوز

استشهد مواطن وأصيب 7 آخرين نتيجة سقوط قذائف صاروخية أطلقها إرهابيو جبهة النصرة المنتشرين بريف درعا الشرقي على احياء مدينة السويداء وريفها الجنوبي الغربي اليوم.

وقالت وكالة سانا إن "تنظيم جبهة النصرة الإرهابي والميليشيات المتحالفة معه في ريف درعا الشرقي أطلقت 5 قذائف صاروخية سقطت على قرى عرى ومجيمر بريف السويداء الجنوبي الغربي ما أدى لارتقاء شهيد وإصابة 7 مواطنين آخرين بجروح متفاوتة ووقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات”.

كما استهدفت النصرة بالقذائف حي النهضة ومحيط الملعب البلدي بمدينة السويداء بالقذائف الصاروخية، التي أدت إلى أضرار مادية في الممتلكات.