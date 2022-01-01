المغرب تتعادل مع اسبانيا وتودع المونديال

جهينة نيوز

تعادل المنتخب الإسباني مع نظيره المغربي بهدفين لمثلهما، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات من بطولة كأس العالم المقامة في روسيا التي جمعت المنتخبين اليوم.

سجل أهداف المنتخب الإسباني إيسكو في الدقيقة "19" وياجو أسباس في الدقيقة "93" بينما ثنائية المنتخب المغربي من توقيع خالد بوطيب ويوسف النوصيري في الدقائق "14 و81" من زمن اللقاء.

وسيواجه المنتخب الإسباني صاحبة صدارة المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، نظيره الروسي صاحب الأرض في دور الـ16 من البطولة بعد تعادل المنتخب البرتغالي مع نظيره الإيراني بهدف والذي سيضرب موعدا مع نظيره الأوروجوياني بنفس الدور.

بدأ المنتخب الإسباني اللقاء بالسيطرة على الكرة من اجل الحصول على الأسبقية لكن المنتخب المغربي ضغط بقوة على نجوم منتخب لاروخا لمنعهم من تناقل الكرة بين أقدامهم بصورة كبيرة واللعب على الهجمات المرتدة السريعة.

وجاءت أول تسديدة من المنتخب الإسباني في الدقيقة "4" من ايسكو من الجبهة اليمنى لكنه تسديدة نجم ريال مدريد كنت أشبه بالعرضية لتصل في أيدٍ منير المحمدي، حارس أسود الأطلس بسهولة.

وافتتح خالد بوطيب، التهديف للمنتخب المغرب بعد خطأ قاتل في التفاهم بين سيرجيو راموس وإنييستا في منطقة الوسط ليقطع مهاجم المغرب الكرة وينفرد بالحارس ديفيد دي خيا ويسجل الهدف الأول في الدقيقة "14" من عمر المباراة.

ونجح ايسكو في تسجيل هدف التعادل للمنتخب الإسباني بعد تعاون ثلاثي بينه وبين كوستا الذي مرر لإنييستا والذي بدوره مرر لنجم ريال مدريد الخالي من الرقابة أمام الحارس منير المحمدي ليسدد بقوة في سقف المرمى في الدقيقة "19" من زمن اللقاء.

وأهدر خالد بوطيب، مهاجم المغرب الهدف الثاني بعدما انفرد من منتصف الملعب من الجبهة اليسرى بالحارس ديفيد دي خيا لكنه سدد في جسد حارس مانشستر يونايتد في الدقيقة "24" وسط غياب تام لدفاع المنتخب الإسباني.

ومرت نصف ساعة من اللقاء، واستمرت سيطرة المنتخب الإسباني على الكرة دون تغيير المنتخب المغربي نمط لعبه باللعب على الهجمات المرتدة.

وجاء الظهور الهجومي الأول لمغرب بعد فرصة بوطيب عندما سدد حكيم زياش بقدمه اليسرى لكنه تسديدته مرت فوق عارضة الحارس ديفيد دي خيا بالدقيقة "43".

وأهدر دييجو كوستا فرصة تسجيل الهدف الثاني للمنتخب الإسباني بعدما فشل في استغلال العمل الرائع من إنييستا من الجبهة اليسرى والذي ارسل عرضية أرضية رائعة لكن مهاجم أتلتيكو مدريد وصل متأخر في الدقيقة "46" من زمن اللقاء.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف بين المغرب وإسبانيا بسيطرة كبيرة للمنتخب الإسباني على الكرة الذي تحسن مستواه بعد هدف التعادل لإيسكو في الدقيقة "19" بينما منتخب الأسود لعب على الهجمات ولم يستطع مجاراة اللعب مع لاروخا.

وواصل المنتخب الإسباني سيطرته في الشوط الثاني على الكرة بينما المغربي لم يغير من أسلوب الدفاع المنظم مع اللعب على الهجمات المرتدة

وخرج ديفيد دي خيا، حارس مرمى المنتخب الإسباني بصورة رائعة من مرماه ليمنع مبارك بوصوفة من تحويل عرضية حكيم زياش الجميلة لهدف مغربي ثانٍ في الدقيقة "50".

وتصدت العارضة في الدقيقة "55" لتسديدة رائعة من نور الدين أمرابط من الجبهة اليمنى وسط مشاهدة لديفيد دي خيا.

ومنع غانم سايس، مدافع المنتخب المغربي، ايسكو من تسجيل الهدف الثاني بعدما أبعد رأسية لاعب ريال مدريد من على خط المرمى في الدقيقة "62" من زمن اللقاء.

وكاد جيرارد بيكيه أن يسجل الهدف الثاني بعدما ارتقى في الهواء أثناء ركلة ركنية نفذها ايسكو وسدد بالرأس دون مراقبة من دفاع المغرب لكنها مرات بجوار القائم في الدقيقة "63"

وصلت الدقيقة "80" من زمن اللقاء، ولا تغيير في النتيجة بالتعادل بهدف بين المغرب وإسبانيا وسط سيطرة كبيرة من منتخب لاروخا بنسبة 68% على الكرة.

ونجح يوسف النويصري في تسجيل الهدف الثاني للمنتخب المغربي من رأسية رائعة من ركلة ركنية في الدقيقة "81" وسط دفاع سيء من المنتخب الإسباني.

وفشل البديل ماركو أسينسيو في تحويل عرضية ياجو أسباس لهدف في شباك منير المحمدي بعدما سدد بالرأس بجوار القائم في الدقيقة "86".

وسجل المنتخب الإسباني هدف التعادل عن طريق ياجو أسباس الذي حول عرضية أرضية داني كارفخال ليحولها بالكعب في شباك منير المحمدي بقرار من الحكم بعدما لجأ لتقنية الفيديو في الدقيقة "93" من زمن اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2-2.