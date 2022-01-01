ماي.. بريطانيا ستعلن المزيد من التفاصيل بشأن مستقبل "بريكست"

جهينة نيوز

أبلغت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أن بريطانيا ستعلن المزيد من التفاصيل بشأن مستقبل علاقتها مع الاتحاد بعد قمة للمجلس في 28 و29 حزيران.

وتسعى ماي جاهدة لوضع مقترح بشأن ترتيبات الجمارك بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي- وهي أكبر عقبة حتى الآن في محادثات الخروج- للذهاب به إلى بروكسل بينما يقترب الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد في آذار 2019.

والتقت ماي مع توسك في مقرها الرسمي في داونينغ ستريت اليوم الاثنين. وقال متحدث باسم رئيسة الوزراء إن ماي أبلغت توسك أنها تتطلع إلى مناقشة التقدم الذي تحقق حتى الآن وأنها ستعلن المزيد من التفاصيل في "كتاب أبيض" بعد اجتماع المجلس الأوروبي لشهر حزيران.