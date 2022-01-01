محمد صلاح: متحمسون للمشاركة في مونديال 2022

جهينة نيوز

ودع المنتخب المصري مونديال روسيا، بعد تذيل ترتيب المجموعة الأولي بالمونديال، بدون رصيد من النقاط، بعد ثلاثة هزائم متتالية، الأولي أمام أوروغواي بهدف دون رد، والثانية من روسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، والأخيرة اليوم أمام السعودي بهدفين مقابل هدف.

و أعرب محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني المصري، وهداف فريق ليفربول الإنكليزي، عن حزنه الشديد، بعد خسارة الفراعنة أمام السعودية، ووداع مؤسف لمونديال روسيا 2018.

وأشار مراسل قنوات "بي إن سبورت" عقب اللقاء، أن محمد صلاح انفعل بعد المباراة، وقال في غرف خلع الملابس، "أنا مسافر إنكلترا" على هامش الخسارة بهدفين من المنتخب السعودي، ووداع الفراعنة لمونديال روسيا 2018.