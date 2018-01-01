رد فعل متحفظ للحكومة الألمانية على نتائج الانتخابات التركية

جهينة نيوز

ردت الحكومة الألمانية بتحفظ على النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في تركيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، اليوم الإثنين في برلين: "سنفترض في البداية أن علاقات العمل بين الحكومتين، الألمانية والتركية المستقبلية، ستكون بناءة ومثمرة في المستقبل أيضاً".

وأضاف أن الحكومة الاتحادية علمت بنتائج الانتخابات، إلا أن النتيجة الرسمية النهائية لم تُعلن حتى الآن، وقال: "بالطبع ستُهنئ المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الرئيس التركي في الوقت المناسب كالمعتاد".

ولكنه أشار إلى انتظار تقييم مراقبي العملية الانتخابية، قبل ذلك.

وحسب بيانات اللجنة الانتخابية فاز الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في الانتخابات الرئاسية التركية، منذ الجولة الأولى، التي خيم عليها اتهامات بالتلاعب صادرة من المعارضة.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية التركية، أن أردوغان حصل على غالبية بـ 52.6 %.

المصدر د ب أ