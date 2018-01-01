ترامب يهاجم مذيعاً أمريكياً شهيراً: "عليك أن تكون رجلا".. والاخير يرد !؟

جهينة نيوز

دارت حرب كلامية بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومقدم البرامج الأمريكي الشهير، جيمي فالون، على "تويتر" اليوم الاثنين .

وهاجم ترامب، جيمي فالون، بعدما أعرب الأخير عن أسفه لاستضافته خلال إحدى حلقات برنامجه، في عام 2016، وذلك بسبب سياسات الإدارة الأمريكية الخاصة بعزل الأطفال اللاجئين عن أسرهم.

وغرد ترامب في تغريدة له قال فيها: "جيمي فالون يتذمر بشأن استضافتي في إحدى حلقاته الشهيرة، عندما عبث بشعري أمام ملايين المشاهدين، مدعيا بأن تلك الحلقة جذبت هذا الكم من المشاهدين بسبب هذا التصرف، عليك أن تكون رجلا يا جيمي".

وفي المقابل، نشر جيمي فالون تغريدة وجه فيها كلامه إلى ترامب قائلا: "يشرفني أن الرئيس الأمريكي نشر تغريدة تحدث فيها عني، سأتبرع للمؤسسات غير العنصرية والمناهضة لسياسات الهجرة من أجله".

يذكر أن​ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال في اجتماع لمجلس الوزراء، الأربعاء 20 يونيو/حزيران الجاري، إنه سيوقع أمرا تنفيذيا لإنهاء فصل العائلات المهاجرة، أثناء احتجازهم على الحدود.

ونقلت مصادر عن ترامب قوله: "سنوقع أمرا تنفيذيا خلال فترة قصيرة… يجب أن نبقي على الأسر معا، لذلك سأقوم بالتوقيع على أمر تنفيذي في فترة قصيرة قبل أن أذهب إلى مينيسوتا"، نقلا عن قناة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وتابع: "لكن يجب أن تعلموا في الوقت نفسه، أنه بينما نحاول الإبقاء على الأسر مع بعضها البعض، فإننا حريصون كدولة على إبقاء حدودنا قوية، سنجتاز الجريمة والناس الذين لا يجب أن يكونوا في بلادنا".

وهناك حاليا في 17 ولاية أمريكية نحو 100 مخيم مخصص لأطفال المهاجرين. وابتداء من مايو/أيار، تم فصل أكثر من ألفي طفل عن عوائلهم في الأراضي الأمريكية.